В Киеве рассказали о потерях ВСУ при пятичасовом бою в Донбассе

В министерстве обороны Украины заявили, что в результате пятичасового боя в Донбассе погибли четверо украинских военных. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным министерства, семь военных также получили ранения.

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Как отмечается, столкновение произошло в районе населенного пункта Крымское Луганской области.

Ранее сообщалось, что в ходе неудачной попытки захвата позиций самопровозглашенной Луганской народной республики в районе села Желобок Славяносербского района украинские силовики понесли потери в живой силе.