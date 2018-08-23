МИД: НАТО уходит от обсуждения безопасности полетов над Балтикой

Министерство иностранных дел России заявило, что альянс уходит от обсуждения безопасности полетов над Балтикой в Совете Россия-НАТО. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Уверения натовских коллег о готовности к диалогу либо говорят об их забывчивости, либо сознательно вводят в заблуждение», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также подчеркнули, что российская сторона дважды инициировала в Совете Россия-НАТО обсуждение проблематики авиабезопасности в регионе Балтийского моря.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова обсуждать полеты боевых самолетов с НАТО.