МИД: НАТО уходит от обсуждения безопасности полетов над Балтикой
Министерство иностранных дел России заявило, что альянс уходит от обсуждения безопасности полетов над Балтикой в Совете Россия-НАТО. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Уверения натовских коллег о готовности к диалогу либо говорят об их забывчивости, либо сознательно вводят в заблуждение», — говорится в сообщении.
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В ведомстве также подчеркнули, что российская сторона дважды инициировала в Совете Россия-НАТО обсуждение проблематики авиабезопасности в регионе Балтийского моря.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова обсуждать полеты боевых самолетов с НАТО.