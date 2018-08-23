МИД: Кабул требует согласия талибов на переговоры «на полях» встречи в Москве

Власти Афганистана требуют от представителей движения «Талибан» согласия на прямые переговоры на полях консультаций по ситуации в стране, которые должны пройти 4 сентября, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

»МИД Исламской Республики Афганистан выступил с заявлением о том, что примет участие в заседании Московского формата консультаций по Афганистану, намеченном на 4 сентября с.г. только в случае согласия Движения талибов (ДТ) на прямые переговоры с представителями афганского правительства «на полях» данного мероприятия», — говорится в тексте официального сообщения.

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В министерстве также отметили, что приглашение представителей «Талибана» на встречу в Москве нацелено на то, чтобы донести вооруженной афганской оппозиции призыв к установлению мира в стране.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.