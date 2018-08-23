Захарова: НАТО не реагирует на полеты вертолетов с оружием для боевиков ИГ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в ведомстве обратили внимание на отсутствие реакции со стороны НАТО и властей Афганистана на полеты неопознанных вертолетов, которые доставляют вооружение боевикам террористической организации «Исламское государство», передает РИА «Новости».

«Мы вновь обращаем внимание на полеты этих вертолетов на севере Афганистана, они подаются как «неопознанные». Они доставляют вооружения и боеприпасы местным боевикам ИГИЛ и талибам, которые сотрудничают с этой террористической группировкой», — сказала Захарова.

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Она также отметила, что речь идет о вертолетных перелетах в непосредственной близости от границ центральноазиатских государств СНГ.

«Реакция на эти события, как со стороны силовых структур Афганистана, так и со стороны командования дислоцированного здесь американо-натовского контингента отсутствует», — добавила она.

Захарова также задалась вопросом, касательно тех, кто скрытно создает плацдармы рядом с южными рубежами СНГ и почему это происходит в условиях контроля НАТО за воздушным пространством Афганистана.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.