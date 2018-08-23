В Белом доме установили российские средства связи для переговоров с Москвой

Представитель госкорпорации «Ростех» заявил, что прямая линия Вашингтон-Москва осуществляется с помощью российских средств связи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что средства связи из России установлены в официальной резиденции президента США.

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«Комплекс шифрованной связи для высшего руководства страны, который вобрал в себя лучшие достижения шифраторостроения, был протестирован специалистами США и рекомендован ими для оснащения прямой линии Москва-Вашингтон», — сказал представитель.

Он отметил, что аппаратура отечественного производства используется все годы существования прямой линии между странами.

Также представитель рассказал, что средства связи разработал концерн «Автоматика», который входит в состав «Ростеха». Он подчеркнул, что в концерне разработали и произвели «десятки модификаций шифроаппаратов» за время существования подразделения правительственной связи.

Ранее в «Ростехе» рассказали о начале оснащения боеприпасами российских беспилотников.