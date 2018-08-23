Порошенко пообещал сделать армию Украины одной из сильнейших в Европе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия станет одной из самых сильных в Европе. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на слова президента в эфире украинского телеканала NewsOne.

По словам Порошенко, в данный момент украинские власти «полностью перестраивают» всю систему вооруженных сил, чтобы привести ее к стандартам НАТО. Также он обратился к российским властям и заявил, что они не смогут остановить «евроатлантическую интеграцию нашего государства».

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«Наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют», — сказал Порошенко.

При этом он отметил, что для достижения этой цели необходимо сделать «много работы».

Ранее Порошенко заявлял, что за последние четыре года медицинское обеспечение украинской армии значительно выросло.