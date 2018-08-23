Сирийская армия сбила три беспилотника боевиков на юге Идлиба

Военнослужащие сирийской армии сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) боевиков, которые приближались к позициям правительственных войск. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон (ЦАР) в Сирии, которое поступило в «Газету.Ru».

По данным генерал-майора Алексея Цыганкова, руководителя ЦАР, инцидент произошел во вторник, 21 августа. По его словам, беспилотники находились в «ударном оснащении».

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«Огнем зенитной установки ЗУ-23 и стрелкового оружия все три БПЛА были уничтожены», — заявил Цыганков.

Он отметил, что сирийские военные не получили ранений. О материальном ущербе также не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Идлибе прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 50 человек.