Путин: Россия готова обсуждать полеты боевых самолетов с НАТО
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова обсуждать полеты боевых самолетов с НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, НАТО отказывается обсуждать данный вопрос с Россией.
Он также добавил, что позиция альянса является неконструктивной.
Реклама
Путин выразил надежду на то, что НАТО изменит свою позицию по этому вопросу.
Ранее Путин заявил, что военная инфраструктура НАТО движется к границам России.
По его словам, НАТО увеличивает количество техники и личного состава вблизи границ России.