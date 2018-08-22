Путин: Россия готова обсуждать полеты боевых самолетов с НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова обсуждать полеты боевых самолетов с НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, НАТО отказывается обсуждать данный вопрос с Россией.

Он также добавил, что позиция альянса является неконструктивной.

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Путин выразил надежду на то, что НАТО изменит свою позицию по этому вопросу.

Ранее Путин заявил, что военная инфраструктура НАТО движется к границам России.

По его словам, НАТО увеличивает количество техники и личного состава вблизи границ России.