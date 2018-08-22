В Минобороны подвели промежуточные итоги военной операции в Сирии

Пресс-служба российского Министерства обороны опубликовала видео, в котором «в цифрах» подводятся промежуточные итоги военной операции по борьбе с террористическими группировками в Сирии.

По имеющимся данным, в ходе антитеррористической операции войска сирийского правительства вернули себе 96,5% территории против 8%, которые находились под их контролем в начале.

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«В результате операции сирийскими военными силами при поддержке сил России от террористов освобождено более 1400 населенных пунктов», — добавили в военном ведомстве.

Также стало известно, что более 63 тысяч российских военных, в числе которых 434 генерала, а также 91% экипажей армейской и 60% стратегической авиации России получили боевой опыт. Отмечается, что наград за участие в сирийской операции был удостоен каждый четвертый военнослужащий.

Ранее сообщалось о ликвидации последнего оплота «Исламского государства» на юго-западе Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.