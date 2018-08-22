Стало известно, когда в российской армии появится новейший ЗРК «Сосна»

Управляющий директор АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана» Валерий Макеев рассказал, что новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна» появится в армии России в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Макеева, в настоящее время проходит подготовка к запуску серийного производства ЗРК.

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«…думаю, в ближайшее время мы его в войсках увидим», — заявил Макеев.

Ранее сообщалось, что российская сторона начнет исполнять контракт на поставку ЗРК С-400 в Турцию в 2019 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские ЗРК С-400 не будут просто стоять в хранилищах, а будут использоваться при необходимости.