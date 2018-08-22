МАГАТЭ обнаружило признаки активности радиохимической лаборатории в КНДР

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашло свидетельств прекращения ядерных разработок КНДР, сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад организации.

Это вызывает сомнения относительно действительного желания Пхеньяна об отказе от своего ядерного арсенала, говорится в материале.

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«Продолжение и дальнейшее развитие ядерной программы КНДР и связанные с этим заявления КНДР вызывают серьезную озабоченность», — говорится в докладе МАГАТЭ.

В частности, в МАГАТЭ указали, что активность КНДР была замечена в период с конца апреля по начало мая. Тогда появились признаки по работе парогенератора, который обслуживает радиохимическую лабораторию, говорится в сообщении организации. Однако продолжительность эксплуатации парогенератора была недостаточной для того, чтобы обеспечить переработку полного ядра из экспериментального реактора атомной электростанции.

В МАГАТЭ также предупредили, что организация не в состоянии осуществлять деятельность по проверке ядерного разоружения КНДР, поэтому знания о ядерной программе Пхеньяна довольно ограничены, и по мере продолжения ядерной деятельности в стране эти знания уменьшаются. Данный доклад будет представлен на заседании Совета МАГАТЭ в следующем месяце, отмечает агентство.

В июне лидеры США и КНДР провели двухсторонний саммит в Сингапуре. По его итогам Ким Чен Ын согласился начать процесс денуклеаризации Корейского полуострова, напоминает агентство. 20 августа президент США Дональд Трамп сказал Reuters, что, по его мнению, Северная Корея предприняла конкретные шаги по денуклеаризации, а также о том, что он «скорее всего» встретится снова с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что в переговорах с КНДР происходит «много хороших вещей».