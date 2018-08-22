В России появится новое поколение противолодочного оружия

Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин рассказал о разработке на территории России новых образцов противолодочного оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о модификации корректируемой авиационной бомбы «Загон-2», способной поражать субмарины и подводные лодки.

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«Ведется разработка новых образцов противолодочного оружия, которые по своим характеристикам превосходят корректируемую авиационную бомбу «Загон-2Э», — сказал Лепин.

Уточняется, что «Загон-2Э» в три раза превосходит бомбу-предшественницу «Загон-1» по эффективности поражения.

Ранее концерн «Калашников» сообщил о подготовке к испытаниям опытного образца нового автомата АК-308 в калибре 7,62 мм.