Лавров рассказал о контактах с талибами

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не скрывала факт наличия контактов с представителями движения «Талибан». Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Мы поддерживаем эти контакты, прежде всего, в интересах обеспечения безопасности российских граждан, находящихся в Афганистане, российских учреждений, но и также и чтобы побуждать талибов отказаться от вооруженной борьбы и вступить в общенациональный диалог с правительством», — сказал российский министр.

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По его словам, афганское правительство и представители движения планируют принять участие во встрече московского формата в 4 сентября в Москве. Темой встречи станут перспективы перемирия в Афганистане.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня в противостоянии с радикальным движением «Талибан».

«Талибан» - террористическая организация, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.