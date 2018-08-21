Бывший премьер Словакии рассказал о готовности стрелять в советских солдат

Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский рассказал, что в случае приказа был готов открыть огонь по советским военным в августе 1968 года, когда войска СССР и других стран вошли в Чехословакию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чарногурский рассказал, что 21 августа 1968 года находился на военных сборах. Утром военный городок уже был окружен советскими танками.

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«Если бы президентом страны, который, согласно конституции, является и верховным главнокомандующим вооруженными силами, Людвиком Свободой был отдан приказ армии об оказании сопротивления — то да, я готов был бы стрелять в советских солдат. Ментально я был к этому готов», — сказал он.

При этом Чарногурский добавил, что он был не один так настроен.

«С военной точки зрения это (сопротивление. — «Газета.Ru») было бесполезно. Практически вся территория страны уже в первые часы была взята под контроль вошедшими войсками. К тому же в истории чехов и словаков нет традиции вести безнадежную борьбу», — добавил он.

Чарногурский занимал пост премьер-министра Словацкой республики в составе Чехословакии в 1991—1992 годах.