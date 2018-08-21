Талибы оставили в заложниках 20 афганских военных

Боевики движения «Талибан» освободили 160 мирных жителей, захваченных в заложники днем ранее, однако удерживают 20 военных и полицейских. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на афганского чиновника.

«Более 160 граждан безопасно добрались до дома, однако по меньшей мере 20 солдатов и полицейских удерживаются «Талибаном» в неизвестном месте», — сообщил он.

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Около 200 пассажиров трех автобусов, следовавших в Кабул, были захвачены боевиками 20 августа в провинции Кундуз.

Ранее сообщалось, что по президентскому дворцу в Кабуле был нанесен ракетный удар.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.