Военные устроят на Урале «танковую карусель»

В департаменте информации и массовых коммуникаций российского Минобороны проинформировали, что в учениях и отработке «танковой карусели», которая пройдет на Урале, поучаствуют свыше 6 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно информации ведомства, для проведения разносторонних учений на Чебаркульском полигоне в боевую готовность также были приведены более 1100 единиц военной техники.

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«Во время маневров танкисты отработают современные методики ведения боя, в том числе «танковую карусель», — говорится в сообщении.

Этот маневр предполагает, что десятки Т-72Б3 будут по очереди выезжать из своих укрытий, открывать огонь, а затем занимать исходную позицию. Целью «танковой карусели» является лишение сил противника возможности оперативного реагирования.

Ранее заместитель министра обороны Александр Фомин проинформировал зарубежных атташе о начавшейся внезапной проверке войск.