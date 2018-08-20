Шойгу заявил о планах развивать военное сотрудничество с Египтом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах России по развитию военного сотрудничества с Египтом, передает РИА «Новости».

«Полагаем, что в нынешних условиях вооруженным силам и правоохранительным органам отводится одна из ведущих ролей в борьбе с террористической угрозой. Для усиления их боевых возможностей намерены активно развивать российско-египетское военное и военно-техническое сотрудничество», — сказал Шойгу.

Он также заявил о готовности российской стороны поделиться с вооруженными силами Египта опытом, который был получен бойцами ВКС в Сирии по борьбе с терроризмом, подготовке войск и их оснащению. Шойгу подчеркнул, что в России заинтересованы в лидирующей позиции египетской стороны в сфере укрепления региональной безопасности и стабильности на севере Африки.