Минобороны России сообщило зарубежным атташе о внезапной проверке войск

Заместитель министра обороны Александр Фомин проинформировал зарубежных атташе о начавшейся внезапной проверке войск, передает РИА «Новости».

«Подробно обозначил задачи, которые должны решаться в ходе внезапной проверки, а также привлекаемые силы и средства. С целью укрепления мер доверия по каналам связи ОБСЕ указанная информация дополнительно доведена до государств-участников Венского документа 2011 года», — говорится в сообщении.

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Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал три направления оценки боеготовности ВС России.