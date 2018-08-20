Китайские истребители перебазировались на аэродром под Челябинском

Истребители Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были перебазированы на военный аэродром в Челябинской области.Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

По имеющимся данным, китайские истребители прибыли на Урал для участия в военных антитеррористических учениях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2018». Вся авиагруппа Китая на данный момент перебазирована в Челябинскую область.

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Как отмечается, во время учений летчики отработают перебазирование на запасные аэродромы, прикрытие войск на маршрутах выдвижения, десантирование личного состава, ведение воздушной разведки, а также ракетно-бомбовые удары по наземным целям.

По имеющимся данным, всего в ходе «Мирной миссии» будет задействовано более 3 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что решение о проведении военных учений стран-участниц ШОС в России было принято в 2016 году.