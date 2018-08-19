Афганистан прекратил огонь в противостоянии с талибами на три месяца

Президент Афганистана Ашраф Гани в своем твиттере объявил о прекращении огня в противостоянии с радикальным движением «Талибан».

«Так как мы приближаемся к празднику Ид аль-Адха, в знак уважения к пожеланиям разных частей афганского общества, включая религиозных деятелей, политические партии, политиков, женщин и лидеров гражданского обества, молодежи и членов высшего мирного совета во всех 34 провинциях, и в знак уважения к религиозным деятелям мусульманского мира, которые собрались в святых мечетях, и в знак уважения к Организации исламского сотрудничества и к хранителям 22 мечетей, королю Саудовской Аравии, мы объявляем о прекращении огня, которое вступит в силу завтра, в понедельник, в день Арафат, и продлится до дня рождения пророка, Мавлида, при условии взаимности со стороны «Талибана», — написал Гани.

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Он также призвал руководство «Талибана» подготовиться к мирным переговорам, «основанным на исламских ценностях и принципах».

«Талибан» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.