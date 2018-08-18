Путин рассказал о помощи Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии нужно в первую очередь помогать тем районам, в которые могли бы вернуться беженцы, передает РИА «Новости».

«Обсудим ситуацию на Ближнем Востоке, прежде всего, применительно к Сирии. Важно наращивать гуманитарную составляющую сирийского конфликта, имею в виду, прежде всего, оказание гуманитарной помощи сирийскому народу и помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей», — сказал Путин.

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По словам главы государства, для их возвращения, по сути, нужны довольно простые вещи.

«Помочь восстановить водоснабжение, канализацию, помочь восстановить медицину — самые элементарные вещи. Думаю, что в этом заинтересованы все, в том числе и Европа», — добавил он.

Ранее Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал о том, как прошел его визит на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера.