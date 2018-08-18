Китай выразил протест в связи с публикацией доклада США об армии КНР

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан заявил, что КНР выражает протест в связи с опубликованным докладом Пентагона о китайской армии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В докладе США не учитываются реальные факты, делаются абсурдные комментарии относительно оборонного строительства Китая», — сказал Лу Кан.

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По его словам, КНР выражает резкий протест в связи с публикацией данного доклада.

Он также подчеркнул, что военная политика Китая носит строго оборонительный характер.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Китая прокомментировало доклад Пентагона, в котором утверждается, что военные КНР отрабатывают нанесение ударов по США.