Быстроходный десантный корабль США вошел в Черное море

Быстроходный американский десантный корабль Carson City вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщается в официальном твиттере шестого флота ВМС США.

«CarsonCity ВМС США проходит Черное море в рамках стандартных процедур в зоне операций шестого флота США. Стабильное присутствие», — говорится в тексте сообщения.

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Судно прошло пролив Босфор 15 августа, направляясь в Черное море для осуществления текущих операций по транспортировке военнослужащих и военной техники.

Ранее сообщалось, что американский эсминец Carney вошел в акваторию Черного моря. По словам командира корабля, его целью является обеспечение безопасности региона.