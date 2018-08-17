Журналисты из России попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел украинских вооруженных сил в Донбассе, передают «Вести.ru».

По словам специального корреспондента ВГТРК, в результате обстрела, который произошел рядом с населенным пунктом Старомихайловка, никто не пострадал.

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Сообщается, что огонь был открыт во время работы представителей Красного Креста, которые были вынуждены укрыться в убежище. На данный момент обстрел Старомихайловки прекращен, сотрудники гуманитарной миссии были эвакуированы за пределы населенного пункта.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил два уголовных дела в связи с обстрелами мирных жителей в Донабссе.