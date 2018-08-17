В МИД прокомментировали сотрудничество России и Ирана в ядерной сфере

В МИД России заявили, что сотрудничество Москвы и Тегерана в ядерной сфере ведется строго согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что сотрудничество России и Ирана по атому ведется в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231 и полностью контролируется МАГАТЭ.

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Так, в России хранятся заготовки топлива с обогащением 20% для Тегеранского исследовательского реактора. Их возвращают Ирану по специальному запросу, партиями не более 5 кг и после получения одобрения от МАГАТЭ.

Ранее в Госдепе США заявили о готовности вводить санкции против стран, сотрудничающих с Ираном.