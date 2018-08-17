Пентагон заподозрил Китай в отработке ударов по США

В американском военном ведомстве заподозрили, что в Китае военные отрабатывают нанесение ударов по США и их союзникам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Пентагона по вооруженным силам Китая 2018.

Авторы доклада заявляют, что география военных учений китайских военных за последние годы расширилась, в связи с чем у них появился опыт, необходимый для нанесения ударов по Соединенным Штатам и их союзникам.

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«За последние три года вооруженные силы Китая быстро расширяли зону покрытия надводных военных операций, обретая опыт таких операций в стратегически важных морских районах и, вероятно, обучая вооруженные силы ударам против США и союзников», — говорится в документе.

Как отмечают авторы доклада, на данный момент им неясно, какой сигнал Пекин хочет направить Вашингтону посредством демонстрации своей силы.

Ранее сообщалось, что США обвинили Украину в предательстве из-за Китая.