В МИД рассказали о развитии туризма в Сирии

Разрушенные города Сирии нужно восстанавливать параллельно с оказанием гуманитарной помощи, а потом можно начинать развитие туристической отрасли, передает РИА «Новости» заявление замдиректора департамента информации и печати МИД Александра Бикантова.

По его словам, проблему нужно решать в два этапа.

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«Первое: должно быть политическое урегулирование, должна быть безопасность на земле и, конечно, восстановительная программа. Главная линия России, допустим, в отношении Сирии сейчас по части восстановления — необходимо это делать наряду с гуманитарной помощью. Сразу продумать силами всего международного сообщества проекты по восстановлению нормальной жизни в Сирии, восстановления инфраструктуры и всего остального», — сказал Бикантов.

После этого, по его мнению, можно будет говорить о развитии туризма.

Ранее сообщалось, что в Сирии намерены привлекать россиян религиозным туризмом.