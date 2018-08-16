Россия раскритиковала СМИ Британии за призывы к милитаризации Арктики

В посольстве России в Лондоне обратили внимание на публикации ряда британских СМИ, в которых говорится о российское военной угрозе в арктическом регионе, и напомнили, что призывы к милитаризации региона противоречат международным нормам. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российской дипмиссии.

Ранее таблоид Daily Mirror, ссылаясь на заявление депутатов британского парламента, писал, что властям Британии следует усилить военное присутствие в Арктике, чтобы противостоять «российской агрессии».

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В посольстве посчитали, что подобные материалы являются «не первой попыткой» британских СМИ продвинуть идею милитаризации Арктики. В дипмиссии подчеркнули, что возможная милитаризация региона противоречит международным нормам и соглашениям, которые приняты по Арктике.

«Россия рассматривает этот регион как пространство для конструктивного диалога и равноправного взаимодействия в интересах всех государств», — отметили в посольстве.

Также представители дипмиссии добавили, что в этом регионе нет и не должно быть потенциала для конфликтов.