Министр обороны Молдавии назвал провокацией учения российских миротворцев
Министр обороны Молдавии Евгений Стурза назвал провокацией военные учения российских миротворцев по форсированию Днестра.
«Учения подобного рода в зоне безопасности — это провокационные действия, которые нарушают механизм обеспечения режима безопасности и прокладывает почву для оправдания присутствия российского контингента в качестве миротворческой миссии», — написал Стурза на своей странице в фейсбуке.
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Он также подчеркнул, что «использование угроз не помогает дружбе».
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что потепление отношений с российской стороной возможно только после парламентских выборов.