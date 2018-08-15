Министр обороны Молдавии назвал провокацией учения российских миротворцев

Министр обороны Молдавии Евгений Стурза назвал провокацией военные учения российских миротворцев по форсированию Днестра.

«Учения подобного рода в зоне безопасности — это провокационные действия, которые нарушают механизм обеспечения режима безопасности и прокладывает почву для оправдания присутствия российского контингента в качестве миротворческой миссии», — написал Стурза на своей странице в фейсбуке.

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Он также подчеркнул, что «использование угроз не помогает дружбе».

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что потепление отношений с российской стороной возможно только после парламентских выборов.