Минобороны России опровергло заявление ВВС Британии о «перехвате» Су-24

Министерство обороны России заявило, что четыре российских самолета выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря, среди них не было ни одного Су-24. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, самолетами России на удалении более 30 километров был обнаружен военный самолет одной из стран НАТО.

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Как отмечается, этот самолет не совершал никаких маневров и не приближался к российским самолетам.

В ведомстве подчеркнули, что полеты российских самолетов проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее сообщалось, что ВВС Британии заявили о «перехвате» шести российских Су-24 над Черным морем.