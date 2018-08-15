ВВС Британии заявили о перехвате самолетов России над Черным морем

Королевские Военно-воздушные силы Великобритании сообщили о перехвате истребителями Eurofighter Typhoons российских Су-24 над акваторией Черного моря вблизи от воздушного пространства НАТО, передает РИА «Новости».

«Истребители были подняты в воздух в понедельник авиабазы в Румынии, так как шесть российских самолетов приблизились к пространству НАТО», — сообщили в Великобритании.

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Сообщается, что истребители Великобритании вели наблюдение за российскими самолетами, после чего те отдалились от пространства альянса. Российские военные пока что не прокомментировали произошедшее.

Ранее минобороны Литвы сообщало, что ВВС НАТО дважды за неделю поднимались в воздух над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов.