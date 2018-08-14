В Совфеде пригрозили США зеркальными мерами за приостановку договора «открытое небо»

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия может ввести против США зеркальные меры, если заморозка Договора по открытому небу негативно повлияет на возможности российской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что США заморозили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу. Позднее в Совфеде заявили, что Россия полностью выполняет требования по Договору по открытому небу.

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«Специалисты изучат сложившуюся ситуацию, и, если замораживание Договора будет вести, по их оценке, к ограничению наших возможностей и безопасности, то может быть принято решение об ответных зеркальных мерах», — сказал Клинцевич.

При этом сенатор отметил, что увеличение оборонного бюджета США на 2019 год произошло «на русофобской почве».