В соцсетях оценили сообщение Порошенко о новых украинских танках

Пользователи соцсетей оценили кадры испытаний нового украинского танка, которые разметил на своей странице в фейсбуке президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению пользователей соцсетей, украинские танки представляют собой модернизированные советские боевые машины.

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«Цифра 72 в названии танка означает 1972 год разработки. В те времена воевали еще с конницей, а пехота была вооружена мечами и луками», — написал @uralpage.

Пользователь @kirsamov задался вопросом, есть ли у украинской стороны что-нибудь свое.

По словам @KrasnyiKomissar, во время танкового биатлона стало понятно, что все оружие украинского производства — это «обычный мусор».

Ранее Порошенко написал о ходе испытаний нового украинского танка.