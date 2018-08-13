США заморозили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу

В соответствии с положениями подписанного президентом США Дональдом Трампом американского оборонного бюджета на 2019 год, американская сторона приняла решение о заморозке сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«Ни один из фондов не может быть использован для финансирования в 2019 бюджетном году для развития, испытаний… в рамках Договора по открытому небу, пока президент не представит соответствующим комитетам Конгресса соответствующий сертификат», — говорится в тексте документа.

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В нем также говорится о том, что под сертификатом подразумевается снятие с российской стороны ограничений после оценки выполнения ею пунктов договора. Ответственность за оценку была возложена на госсекретаря США.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год.