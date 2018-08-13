Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 августа, на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк подписал оборонный бюджет Соединенных Штатов. Видеозапись торжественной церемонии по случаю принятия бюджетного плана опубликована в твиттере президента.

Ранее проект бюджета одобрили обе палаты конгресса США. Согласно документу, оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2019 финансовый год составит около $716 млрд.

В январе нынешнего года сообщалось, что Трамп хочет увеличить военный бюджет США до $716 млрд. Относительно военного бюджета 2017 года новый план финансирования вырос на 13%. По сравнению с бюджетом 2018 года он больше только на 2%.