Порошенко рассказал об испытаниях нового украинского танка

Президент Украины Петр Порошенко написал в своем фейсбуке о ходе испытаний нового украинского танка, передает RT.

По словам украинского лидера, танк Т-72АМТ был разработан и изготовлен на государственном предприятии «Киевский бронетанковый завод». Он отметил, что в данный момент боевая машина проходит огневые испытания на военных полигонах. Порошенко добавил, что Т-72АМТ отрабатывает все режимы стрельбы, включая ведение огня «высокоточными управляемыми ракетами «Комбат».

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«Благодаря использованию высокоточного оружия можно уничтожить бронетехнику противника на расстоянии до 5 км», — написал Порошенко.

Также он рассказал, что у танка есть приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения и ночной прицел для наводки ракет.

Ранее бывший военный ВСУ Алексей Бобовников рассказал, почему на вооружение страны не поступают украинские танки «Оплот».