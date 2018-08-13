Клинцевич прокомментировал заход эсминца США в Черное море

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Москва обязательно отреагирует на заход эсминца США в Черное море. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Реакция, несомненно, последует. И реакция не спонтанная, а в рамках программы по обеспечению безопасности России на Черном море», — подчеркнул Клинцевич.

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Он добавил, что на самом деле американский эсминец вошел в Черное море не с целью обеспечения безопасности, а с целью «заставить Россию подергаться». Однако, по мнению сенатора, попытки спровоцировать Россию напрасны.

Ранее 6-й флот ВМС США сообщил, что эсминец «Карни» вошел в Черное море для обеспечения безопасности и проведения операций с союзниками и партнерами Штатов в регионе.