Мэттис поддержал создание космических войск США
Американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что поддерживает создание новой ветви в ВВС США — космических сил. Об этом сообщает Time.
По его словам, он никогда не был против данной инициативы.
Однако, он также добавил, что против поспешного подхода к созданию космических войск США.
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Мэттис подчеркнул, что инициатива о создании данного рода войск обсуждалась в администрации США с прошлого года.
Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс представил в Пентагоне план по созданию новой ветви в ВВС США — космических сил, которое направлено на сдерживание России и Китая.