В САР заработала поставляющая воду в Дамаск насосная станция
В сирийском Айн аль-Фидже заработала насосная станция, которая поставляет питьевую воду в Дамаск. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам главного инженера Аззама Догоза, в настоящее время станция работает на полную мощность.
Он также добавил, что станция обеспечивает питьевой водой Дамаск и часть пригородов.
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При этом на станции установлено новое оборудование из Финляндии и Норвегии.
Ранее сообщалось, что ООН не нашла ни одного сирийского района, который в настоящее время можно было бы назвать осажденным.
Как отмечалось, в ООН считают, что конфликт в Сирии подходит к концу.