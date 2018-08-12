Путин рассказал о мерах по предотвращению инцидентов на Каспии

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости проведения регулярных консультаций по линии Военно-морских сил (ВМС) прикаспийских стран с целью предотвращения инцидентов на Каспии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент отметил, что большое значение имеет также межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море. Такие меры, по мнению президента, будут способствовать укреплению уровня доверия в прикаспийском регионе.

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«Действенным механизмом сотрудничества на этом направлении могут стать регулярные консультации по линии Военно-морского флота наших стран, встречи командующих флотами», — добавил Путин.

Российский лидер добавил, что важно развивать партнерские связи стран «Каспийской пятерки» по военно-морской линии, в том числе устраивать взаимные визиты кораблей, расширять практику совместного участия экипажа и судов в различных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о создании Каспийского экономического форума.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию саммита глав государств «Каспийской пятерки».