Шойгу рассказал о росте продаж оружия из России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что каждый год объем продаж российского оружия растет приблизительно на 11% в год. Об этом глава Минобороны заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Шойгу, данная тенденция сохраняется на протяжении трех лет. Он указал, что рост продаж связан с проведением Армейских игр, которые привлекают представителей ВПК из разных стран. В этом году Армейские игры проходили в парке «Патриот» с 28 июля по 11 августа.

Ранее Шойгу заявлял, что Россия не будет поддерживать диалог с Германией, если немецкие власти будут вести его с «позиции силы». Он отметил, что немецкие власти могут «спросить у дедушек», что произойдет, если говорить с Россией с такой позиции.