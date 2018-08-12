Шойгу напомнил немцам о неприемлемости «позиции силы» при контактах с Россией

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия не будет поддерживать диалог с Германией, если немецкие власти будут вести его с «позиции силы». Об этом глава Минобороны сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Так Шойгу отреагировал на заявление немецкого министра обороны Урсулы фон дер Ляйен, которое она сделал немецкому таблоиду Bild в апреле нынешнего года. По ее словам, властям Германии следует избрать более жесткий курс при выстраивании отношений с Россией. Тогда она отметила, что президент России Владимир Путин «не терпит слабости».

Ранее Шойгу заявлял, что в западном военном округе с 2016 года сформировано более 70 соединений и воинских частей. Он также отметил, что обстановка на западном направлении требует непрерывного совершенствования боевого состава войск.