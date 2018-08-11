Министр обороны Японии обсудил визит в Москву с главой Пентагона

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра обсудил свою поездку в Москву с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, передает РИА «Новости».

«Министры провели обмен мнениями по проблемам региона с учетом визита министра обороны Японии Онодэры в Россию в прошлом месяце. По поводу ситуации вокруг проблем КНДР стороны подтвердили необходимость полной реализации резолюций СБ ООН до полного, контролируемого и необратимого уничтожения Северной Кореей оружия массового поражения и баллистических ракет», — заявили в японском министерстве обороны.

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В ходе встречи глав оборонных ведомств двух стран была также отмечена ценность понимания важности сотрудничества сторон.

Ранее сообщалось, что в Японии решили свернуть комплексы ПВО из-за снижения угрозы со стороны КНДР.