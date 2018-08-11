Reuters: Иран испытал противокорабельную ракету в Персидском заливе

Военные Ирана впервые более чем за год провели тестовый запуск противокорабельной ракеты малой дальности во время учений в Персидском заливе, которые прошли на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.

Отмечается, что ракета была запущена в Ормузском проливе. Источник считает, что таким образом иранские власти послали сообщение Вашингтону о серьезности своих милитаристских намерений в случае обострения отношений между странами. При этом источник добавил, что подобные тестовые запуски не являются чем-то необычным во время морских военных учений. По его словам, ракета не пересекла границы других стран.

Ранее сообщалось, что корпус стражей иранской революции провел крупные военные учения в Персидском заливе.