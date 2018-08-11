В Пентагоне намерены разработать альтернативу GPS
Власти США намерены создать альтернативные системы навигации на случай подавления действующей спутниковой системы глобального позиционирования (GPS). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет американского военного ведомства о перспективах развития космических сил США.
«Усилия министерства [обороны] по развитию [космического] потенциала будут сосредоточены на … альтернативных [системах] позиционирования, навигации и определения по времени», — говорится в отчете Пентагона.
Отмечается, что данная система потребуется американским войскам в случае подавления GPS. В документе не указывается, на какие сроки рассчитана разработка новой системы геопозиционирования.
Также в отчете говорится, что в рамках космических сил США будут созданы четыре подразделения. Среди них называются боевое командование, агентство по закупкам спутников для военных целей, боевой состав военно-космических сил, а также силы космических операций.
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