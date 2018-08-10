Турчинов назвал имя нового мощного оружия Украины «натовского калибра»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о новом и мощном оружии, которое появилось на вооружении у страны.

«Оружие такого калибра отсутствовала в наших ВСУ, ее не было в советской армии, ее нет и в современной российской армии», — сказал Турчинов.

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Речь идет о новой самоходной гаубице, которая, по словам секретаря СНБО, «имеет натовский 155-мм калибр» и отличается высокой мобильностью, точностью, дальностью и высокой скоростью ведения огня.

«Оружие получила очень хорошее девичье имя — «Богдана », и я советую врагам Украины хорошо запомнить его», — добавил он.

По его словам, система управления пушкой и технология ее изготовления отвечают стандартам НАТО.

Ранее Турчинов объяснил усиление ВМС Украины в Азовском море.