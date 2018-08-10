Турчинов объяснил усиление ВМС Украины в Азовском море

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев намерен усилить военно-морское присутствие в Азовском море, передает РИА «Новости».

Эти действия он связал с опасениями блокады Азовского побережья со стороны России.

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По его словам, в ведомстве видят попытки России «фактически начать военно-экономическую блокаду» Азовского побережья Украины.

Турчинов рассказал, что планируется перебазировать часть корабельно-катерного состава ВМС Украины развернуть дополнительные посты наблюдения за береговой линией и акваторией.

Кроме того, будут созданы «группы быстрого реагирования на российские провокации в Азовском регионе».

По словам Турчинова, особое внимание будет уделено Мариупольскому направлению.