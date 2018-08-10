Эксперт оценил работу российского фрегата, отследившего подлодку США в Средиземном море

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Военный эксперт Виктор Баранец дал комментарий в связи с инцидентом в Средиземное море, когда фрегат России «Адмирал Эссен» взял на сопровождение подлодку США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Баранеца, тот факт, что корабль скрывается от преследования, является признанием военного поражения.

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«Это очень хорошая боевая работа наших кораблей, которые смогли запеленговать вражью подлодку и заставить ее сменить позицию», — заявил Баранец.

Он пояснил, что целью американской подлодки являлось снятие тактико-технические характеристики российских дизельных подлодок, что способствовало бы их обнаружению при реальной военной угрозе. Баранец заметил, что военно-морские силы США на постоянной основе присутствуют в Средиземном море.

Ранее сообщалось, что в Средиземном море фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» отследил и взял на сопровождение американскую подлодку типа «Огайо».