На авиабазе Хмеймим сбили дрон боевиков

Российские военные уничтожили беспилотник, запущенный в направлении авиабазы Хмеймим, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что БПЛА был запущен с территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. Он был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами на удалении от базы.

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«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — сообщили в Центре.

В конце июля сообщалось, что дрон, запущенный боевиками в направлении авиабазы Хмеймим, был уничтожен. Пострадавших или материального ущерба в результате инцидента не было.