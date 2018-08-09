Российские «Аллигаторы» уничтожили катера противника в Абхазии

Звено боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, приданных российской военной базе в Абхазии, в рамках совместных ротных тактических учений провели ночную тренировку по уничтожению надводных сил условного противника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

«В ходе мероприятия на полигоне Нагвалоу в акватории Черного моря экипажи вертолетов поразили до 20 плавающих мишеней, имитирующих разведывательные и боевые катера противника, применив штатные 30-мм пушки, а также управляемые ракеты «Вихрь» и «Атака», — сказал он.

В завершении тренировки с использованием авиационных приборов ночного видения группа «Аллигаторов» выполнила поиск мест организованных засад и позиций артиллерии условного противника на запланированных маршрутах движения колонн боевой техники мотострелковых подразделений.